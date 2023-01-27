Cinsel istismardan yargılanan okul müdür vekiline 24 yıl 2 ay hapis

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık M.K. ile taraf avukatları katıldı.

M.K. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek "Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, takdir hakkı indirimi de kullanarak sanık M.K'nin, 4 çocuğa karşı taciz ve istismar suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan M.K, geçen yıl şubat ayında bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.