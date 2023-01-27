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Kişi başına düşen araç sayısında 3 il zirvede yer alıyor

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2022 itibarıyla 26,5 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor- Antalya, Muğla ve Burdur'a ilişkin kayıtlar, bu illerde her iki kişiden birine araç düştüğünü gösteriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 11:15, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 11:17
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Kişi başına düşen araç sayısında 3 il zirvede yer alıyor

- Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 26,5 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşerken, Antalya, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 26 milyon 482 bin 847 aracın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 940 bin 10 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 387 bin 460 taşıtla Ankara, 1 milyon 650 bin 646 taşıtla İzmir, 1 milyon 317 bin 564 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 8 bin 802 taşıtla Hakkari, 10 bin 251 taşıtla Tunceli, 16 bin 425 taşıtla Bayburt oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor.

Antalya, Burdur ve Muğla'da ise her iki kişiye bir araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 21 bin 141 olan Muğla'da 591 bin 730 (yüzde 57,9), nüfusu 273 bin 716 olan Burdur'da 148 bin 8 (yüzde 49,8) ve nüfusu 2 milyon 619 bin 832 olan Antalya'da ise 1 milyon 317 bin 564 (yüzde 50,3) olarak belirlendi.

Buna karşılık, Hakkari'de 31 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu oranla listede son sırada yer alan Hakkari'nin nüfusu 278 bin 218 ve araç sayısı 8 bin 892. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 17 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

- Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 14 milyon 269 bin 352 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 743 bin 11 adet ve nüfus 5 milyon 747 bin 325. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 328 bin 8 ve nüfus 15 milyon 840 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Buna göre kentte ortalama 5 kişiye bir otomobil düşüyor.

Nüfusu 4 milyon 425 bin 789 olan İzmir'de ise 897 bin 864 otomobil bulunuyor. İzmir'de de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İllerTaşıt sayısıNüfusHer yüz kişiye düşen taşıt sayısı
Adana745.6702.263.37332,9
Adıyaman121.590632.14819,2
Afyonkarahisar247.099744.17933,2
Ağrı30.677524.6445,8
Amasya131.674335.33139,3
Ankara2.387.4605.747.32541,5
Antalya1.317.5642.619.83250,3
Artvin43.089169.54325,4
Aydın525.4271.134.03146,3
Balıkesir542.5921.250.61043,4
Bilecik75.295228.33433,0
Bingöl18.397283.1126,5
Bitlis23.141352.2776,6
Bolu125.559320.01439,2
Burdur148.008273.71654,1
Bursa1.051.5263.147.81833,4
Çanakkale259.612557.27646,6
Çankırı57.857196.51529,4
Çorum186.208526.28235,4
Denizli464.4811.051.05644,2
Diyarbakır134.2651.791.3737,5
Edirne173.533412.11542,1
Elazığ140.955588.08824,0
Erzincan65.156237.35127,5
Erzurum125.089756.89316,5
Eskişehir318.787898.36935,5
Gaziantep598.7372.130.43228,1
Giresun101.603450.15422,6
Gümüşhane26.668150.11917,8
Hakkari8.802278.2183,2
Hatay554.5371.670.71233,2
Isparta196.722445.67844,1
Mersin707.7031.891.14537,4
İstanbul4.940.01015.840.90031,2
İzmir1.650.6464.425.78937,3
Kars46.212281.07716,4
Kastamonu143.163375.59238,1
Kayseri423.4561.434.35729,5
Kırklareli143.523366.36339,2
Kırşehir73.745242.94430,4
Kocaeli469.7322.033.44123,1
Konya804.7982.277.01735,3
Kütahya227.377578.64039,3
Malatya201.169808.69224,9
Manisa662.3801.456.62645,5
Kahramanmaraş270.9091.171.29823,1
Mardin83.307862.7579,7
Muğla591.7301.021.14157,9
Muş34.795405.2288,6
Nevşehir136.642308.00344,4
Niğde118.854363.72532,7
Ordu159.056760.87220,9
Rize87.859345.66225,4
Sakarya327.9541.060.87630,9
Samsun418.1831.371.27430,5
Siirt21.581331.9806,5
Sinop65.716218.40830,1
Sivas175.546636.12127,6
Tekirdağ300.8441.113.40027,0
Tokat201.898602.56733,5
Trabzon230.979816.68428,3
Tunceli10.25183.64512,3
Şanlıurfa272.4312.143.02012,7
Uşak151.266373.18340,5
Van76.9331.141.0156,7
Yozgat113.997418.50027,2
Zonguldak166.743589.68428,3
Aksaray141.669429.06933,0
Bayburt16.42585.04219,3
Karaman98.581258.83838,1
Kırıkkale71.161275.96825,8
Batman49.728626.3197,9
Şırnak30.190546.5895,5
Bartın55.659201.71127,6
Ardahan18.91094.93219,9
Iğdır29.430203.15914,5
Yalova75.275291.00125,9
Karabük69.711249.28728,0
Kilis53.043145.82636,4
Osmaniye187.898553.01234,0
Düzce125.999400.97631,4
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