ÖSYM 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleyecek

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 29 Ocak Pazar günü yapılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 9 ülkede, toplam 27 sınav merkezinde uygulanacağını söyledi.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını aktaran Ersoy, sınavın, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." dedi.

Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız."

- e-YDS yarın yapılacak

Öte yandan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1), 4 ilde yarın yapılacak. Sınava yaklaşık 5 bin aday katılacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek sınavda, toplam 47 salon kullanılacak. Emniyet görevlileri dahil 333 kişi görev alacak. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek.

e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.