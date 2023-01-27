Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu
Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 13:00, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 13:03
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.
Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız