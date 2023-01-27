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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı

"İzmir halkının hizmetine sunduğumuz İZBAN Projesi'nin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki oranın Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 13:03, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 13:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN Projesi için Bakanlıkça yapılan yatırımın yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolar olduğunu belirterek, "İzmir halkının hizmetine sunduğumuz İZBAN Projesi'nin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki oranın Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'deki ulaştırma yatırımlarına ilişkin bilgi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen asılsız ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici iddialarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi bu kentte de yatırımların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, son 20 yıllık dönemde İzmir'e toplam 112 milyar 909 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği, kara yolundan demir yoluna, hava yolundan denizcilik sektörüne kadar ulaşımın her modunda kente değer katacak projelerin şehre kazandırıldığı belirtildi. Yol çalışmalarına işaret edilen açıklamada, "İzmir'de 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yüzde 123 artırarak 959 kilometreye ulaştırdık. 367 kilometreden aldığımız BSK kaplamalı yol uzunluğunu da toplamda 972 kilometreye çıkardık." ifadesine yer verildi.

Demir yolu yatırımlarının önemine değinilen açıklamada, İzmir il sınırları içinde 571 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğu bildirildi. İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı için 2023 yılında 13 milyar lira bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, bu projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir hattında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği vurgulandı.

- "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada, İZBAN Projesi ile İzmir'in trafik sorununa kalıcı bir çözüm üretildiğine işaret edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBAN konusundaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Projenin, Bakanlık, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"3 etap halinde inşa edilen İZBAN hattında, Aliağa-Cumaovası-Tepeköy-Selçuk güzergahındaki 136 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demir yolunun projeye tahsisi, istasyon inşası ve yenilemeleri, 56 kilometre uzunluğunda yeni ikinci hat yapımı, proje genelinde 136 kilometre uzunluğundaki hattın tamamının yenilenmesi, altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin tesis edilmesi, 73 metro aracının temini Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir."

İZBAN hattı için Bakanlığa bağlı TCDD tarafından yapılan yatırımın tutarının yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolar olduğu vurgulanan açıklamada, "136 kilometrelik güzergah boyunca tesis edilen demir yolu sistemindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon gibi bütün bileşenleri bizzat TCDD tarafından yapılan bir projede, 'Toplam yatırımın yüzde 70'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı, TCDD sadece Cumhuriyet tarihinden miras kalan tren hatlarını ve rayları verdi.' gibi ifadeler gerçeklerden uzak, bu önemli yatırımı itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Açıklamaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ortadır. İzmir halkının hizmetine sunduğumuz İZBAN Projesi'nin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki bir oranın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir." ifadeleri kullanıldı.

- "Algı operasyonu yapılıyor"

Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlık çalışmalarını değersizleştirmeye yönelik mesnetsiz yakıştırmalarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hizmet derdinde olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığımıza yönelik algı operasyonunu sürdürmektedir. Daha önce yatırımlarımızı tek tek açıklamamıza karşın, İzmir Büyükşehir Belediyesi yalan siyaseti üzerinden politika üretmeye devam etmektedir. Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı açıktır. Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlarla milletimizi yanıltmamaları konusunda defalarca uyarılarda bulunduk. Boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak 'muhalefet yapıyormuş' gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Karşı karşıya kaldığımız bu yalan ve iftira siyaseti bizi yolumuzdan döndüremeyecektir."

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