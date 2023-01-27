'Genel Başkanımız 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır'

Kurtulmuş, Kütahya'da Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, İran'ın başkenti Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Azerbaycan'ın özellikle Karabağ'ı işgalden kurtarmasından sonra Kafkaslar ve yakın coğrafyada dengeleri değiştiren bir ülke olduğunu görmekten iftihar ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Bir millet iki devlet anlayışıyla yakın ilişkiler sürdürdüğümüz Azerbaycan milletine taziyelerimizi iletiyoruz. İran makamlarının da bu olayı bütünüyle aydınlatacağını, arkasındaki gerçek meselenin ne olduğunu dünya kamuoyunun gündemine getirmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'de Cenin Mülteci Kampı'na İsrail'in yaptığı saldırı sırasında 9 Filistinlinin şehit olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu ilk değildir. Öyle de görünüyor ki bu İsrail'in saldırganlığı, vahşeti son da olmayacak. Çünkü dünya siyasetindeki bu karışıklıkların, hercümerç oluşlarının ortaya çıktığı, bölgenin bu kadar istikrarsız bir şekilde maalesef devam etmesi en çok İsrail'in ekmeğine yağ sürmektedir. İsrail suç işliyor ama en az İsrail kadar sessiz kalanların da bunda suçlu olduğunu ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi zulmü, hangi barbarlığı yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam manasıyla özgür ve bağımsız bir Filistin devleti mutlaka bu bölgede yer alacaktır."

- "Türkiye ve İslam düşmanlığının dışa vurumu"

Numan Kurtulmuş, Avrupa'da ve Batı'da Türkiye düşmanlığının gündemde olduğunu belirterek, önemli dergilerin kapaklarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dezenformasyon yapıldığını söyledi.

Almanya'da neşredilen bir dergide Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığıyla alakalı içeriklerin yer aldığını aktaran Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması, dünyaca maruf bu dergilerin böyle ardı ardına Türkiye ve Tayyip Erdoğan aleyhine yayınlar yapması asla tesadüf değildir. Çünkü Türkiye, İslam dünyasının sözcüsü, mazlum milletlerin öncüsü olarak telakki ediliyor. Çünkü Tayyip Erdoğan da uluslararası alanda hem büyük İslam dünyasının kitlelerini hem de 'Dünya beşten büyüktür' diyerek Birleşmiş Milletlere posta koyarak dünya egemenlerine karşı mazlumların sesi ve sözcüsü olmayı sürdürüyor. Aslında Kur'an'ın yakılması, Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine bu yayınların yapılması Türkiye ve İslam düşmanlığının dışa vurumudur. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza saldırmayı İslam düşmanlığının bir sembolü olarak ortaya koyuyorlar. 'Erdoğan kundakçı ve Orta Doğu'yu karıştırıyor' anlamına gelecek tezvirat dolu, yalan dolu, gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan bilgileri de bu paçavranın içerisine koyarak bunu dünya kamuoyuna, dünya medyasına yansıtmışlar."

ABD'de, Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulması gerektiği yönünde yayınlar yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de seçimlerin sadece Türk milletini ilgilendirdiğini kaydetti.

- "Niye hala adayınızı konuşamazsınız?"

Kurtulmuş, 2023'ün Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Türkiye seçimleri öncesinde birilerinin böyle damarı kabarıyor, birilerinin eski alışkanlıkları depreşiyor ve Türkiye karşıtı, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan karşıtı haberlerle Türk halkını etkileyebileceklerini zannediyorlar. Onlar fevkalade büyük bir yanlışın içerisindedir, cevabı millet sandıkta, Türkiye demokrasisini daha da güçlendirerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek inşallah yoluna devam edecektir. İçeride bir seçim yapacağız, aylardır söylediğimiz bir şey var. Seçim tek kişiyle olmuyor, mutlaka seçimin bir yarış içerisinde olması lazım. Bizim adayımız belli, gerçekten güçlü bir şekilde aylar öncesinden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ikinci seçimiyle ilgili halkın karşısına çıkmış ve bir kez daha ikinci kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 'Sizden rey istiyorum, ruhsat istiyorum, sizden bana destek vermenizi istiyorum.' demiştir. Karşı tarafta Erdoğan karşıtlığından başka hiçbir ortak noktası olmadığını her gün daha açık bir şekilde ortaya koyan iki artı dörtlü masa maalesef bir türlü henüz adayla ilgili konuşmaya başlayamadı bile. Hani diyordunuz, 'Kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım.' 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak, bu açıklanalı da epey oldu. Niye hala adayınızı konuşamazsınız?"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı

Numan Kurtulmuş, muhalefetin ortak bir fikir etrafında bütünleşemediğini, sadece karşıtlık üzerinden bir araya geldiğini söyledi.

Altılı masanın adaylarını açıklayamadığını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mızın bir daha aday olup olmayacağı konusunda şüphe etmeyeceklerini, altılı masada hemen hemen genel başkanların hepsi bunu söylemiş, kayıtlar ortada hem de bir hafta, on gün evvel söylemişler, 'Bu konuyu asla gündeme taşımayacağız.' demişler. Ama seçim tarihi belli olunca kendilerinden aday belirlemesini beklediğimiz iki artı dörtlü masa bu sefer koro halinde dünkü toplantıdan sonra da 'Cumhurbaşkanı üçüncü sefer aday oluyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz, karşı çıkacağız.' diyorlar. Bu konuyu gündeme getirmeyecektiniz, hani adayınızı belli edecektiniz? Bu kadar açık tutarsızlıkları, bu kadar açık zikzakları bu millet görür ve bunun da cevabını sandıklarda Allah'ın izniyle verir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusuna da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kafa karışıklıklarını önlemek için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili Anayasa değişikliği çerçevesinde ilk sefer bu dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır ve inşallah milletimiz tekrar seçecektir. Bu konuda hukuken hiçbir boşluk, hiçbir kafa karışıklığı söz konusu değildir. Siyaseten söyleyeceği sözü olmayanların, bunun üzerinden milletimizin zihninde bir bulanıklık oluşturmaya çalıştığı da aşikardır. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de o zaman parlamento seçiyordu. Parlamentoda AK Parti'nin cumhurbaşkanını seçeceğini görenler 367 garabetini ortaya çıkararak vesayetçi işlemlerini ortaya koydular. İki artı dörtlü masa, eski vesayetçi zihniyeti bir kere daha ortaya çıkarıyor."

Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'nin önündeki bir asrı nasıl değerlendireceklerini milletin gündemine taşıdıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah 14 Mayıs seçimlerine yetiştirirler adaylarını. Öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse, konuşacaklar, konuşacaklar en sonunda millete diyecekler ki, 'Vallahi biz aday belirleyemedik, biz de Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz.' 2023 seçimleri Türkiye Yüzyılı bakımından tarihi bir seçim olacaktır. Onların dediği gibi söyleyeyim, 'Çok güzel olacaktır.' ve bunun sonucunda da millet öyle dışarıdan suflelerle siyasette yol almaya çalışanlara değil milletin bağrından kopan gerçek fikirlerle milletle birlikte aynı istikamete yürüyenlerin arkasında duracak."