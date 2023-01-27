Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1243 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2014'te 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen Zahit için gelen anne Zekiye ve kardeşi Dilan Polat da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Zekiye Polat, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladını almadan evine dönmeyeceğini söyledi.

Oğlunu çok özlediğini belirten Polat, "Oğlum seni bekliyorum. Baban hasta. Bizi yalnız bırakma, gel. Senin için sonuna kadar mücadele edeceğim. Senin yolunu gözlüyorum." dedi.

Dilan Polat da ağabeyinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, ağabeyine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "Bu hainlere, bu partiye kimse para göndermesin"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise aileler adına yaptığı açıklamada, evlatları için gece gündüz, kar kış demeden mücadele ettiklerini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar vererek kirli oyunu bozduğunu belirten Aydın, HDP'nin şimdi de yardım kampanyası başlattığını aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yardım kampanyasından kazandıkları paralarla evlatlarımızı yine terör örgütüne göndermek istiyorlar. Bu paraları terör örgütüne gönderecekler, terör örgütü yine silah alacak ve devletimize, evlatlarımıza ve güvenlik güçlerimize silah sıkacaklar. Yıllardır milletin kanını döken bu terör örgütüne sırtını dayayan bu hainlere, bu partiye kimse para göndermesin. Anne ve babalar olarak Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz. Bizim yüreğimize su serpmek istiyorsanız, HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz."