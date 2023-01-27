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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması

Bilecik'te "Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 15:14, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 16:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te "Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Bugün sizlerle şehrimiz, ekonomimiz ve maden sektörümüz açısından çok önemli bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Açılışını yapacağımız, Söğüt Altın Madeni'nin Bilecik ile birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gübretaş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni ile ilgili yatırım sürecini 2021 yılı ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifade ile 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık.

Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacak. Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır. Bugün itibarıyla Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının bin 300'ü bulmasını bekliyoruz. Söğüt ve Bilecik ile birlikte Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Tesisin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugün Bilecik'e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik. İnşallah buradan şehir merkezimize gidecek, valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lira olan özel sektör projelerinin resmi açılış sevinvini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik'te yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına, coşkusuna ortak olacağız.

Böylece müjdelerle, açılışlarla, hizmetlerle dolu bir programla yıllar sonra Bilecik'le ve Bilecikli kardeşlerimizle hasret gidereceğiz. Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Son 20 yılda gerçekten büyük bir gayretle, samimiyetle çalışarak ülkemizi bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Nerede bir eksiğimiz, sıkıntımız veya geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa hiç birini ihmal etmeden hepsini de çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasındaki o devasa farkı meselelere, ideolojilerinin penceresinden baklayan herkes görebiliyor. Bilhassa yaşı 35-40'ın üzerinde olan ve ülkemizin eski sorunlarını bilen hatırlayan vatandaşlarımız iktidarlarımız döneminde yapılan hizmetlerin büyüklüğünü ne manaya geldiğini gayet iyi biliyor.

Kalkınmanın temel alt yapısını oluşturan eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji gibi alanlarda sadece 20 yılda katettiğimiz mesafe gerçekten takdire şayandır.Eğitimde binadan personele pek çok kronik sorunu çözdük. Hastanelerimiz sağlık hizmetlerinde örnek gösteriliyor. Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Havalimanlarımız dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Enerjide yeni boru hatları, arama sondaj faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi hikayemizi yazıyoruz. Hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğal gazı bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakını doğal gaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik.

Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğal gazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

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