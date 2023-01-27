3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir

Türkiye Özel Okullar Derneği üyeleri Antalya'daki eğitim sempozyumunda buluştu. Ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Öğretmenlerin hızla istifa ettiğini vurguladılar.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, "100 binin üzerinde veli çocuğunun kaydını özelden, devlet okuluna alabilir. Yıl sonunda 3 bin okul kapabilir. 30 bin öğretmen işsiz kalabilir." diye konuştu. Öte yandan Öztürk, sektörün zorda olduğunu belirterek devletten destek istedi.

ÖĞRETMENE AKTARILACAK KAYNAKLAR

Özel okul öğretmen maaşları devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin maaşlarının gerisinde kaldığını ifade eden Öztürk, "Vergi, sosyal sigorta primleri ve benzer tüm resmi ödemelerde yapılacak destek ve düzenlemeler maliyetlerimizi düşüreceğinden, buradan elde edilecek kaynakların eğitim-öğretimi iyileştirmek adına öğretmenlerimize aktarılacak kaynaklar olarak öngörülmesi gönülden temennimizdir." dedi.

Eğitim ücreti zammı yüzde 65 ile sınırlanmasının ardından bazı özel okullar yemek ve genel gider masraflarında yüzde 200'ü aşan zamlar yaptı. Bir özel okulda geçen yıl 8 bin istenen yemek ücreti için bu yıl 32 bin lira talep edildi.

YÜKSELEN FİYATLARDAN VELİLER DE ŞİKAYETÇİ

Veliler yükselen fiyatlardan şikayetçiyken çoğu kişinin evden getirdiğini ve kantinlerin eskisi kadar kalabalık olmadığını ifade ediyor.

2021-2022 verilerine göre Türkiye'de faaliyet gösteren 14 binden fazla özel okulda 1 milyon 600 bine yakın öğrenci okuyor.