'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün kanalizasyon sularının ekili arazilere zarar verip ağaçları kuruttuğu iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün kanalizasyon sularının mezraya akıtıldığı, ceza infaz kurumunun atık sularının tarlalardan geçtiği, ekili arazilere zarar verdiği, ağaçları kuruttuğu." şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.
Söz konusu iddianın incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İncelemeler neticesinde, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumunda paket arıtma sistemi içerisinde yer alan atık suyun arıtma cihazlarından filtrelenerek geçtiği, arıtılan suyun düzenli olarak değer tahlillerinin gerçekleştirildiği, kapsamlı kontrollerin ardından kurum dışına aktarıldığı, arıtma sistemlerinin bakım ve onarımının eksiksiz yapıldığı, arıtma sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığı tespit edilmiştir."
Açıklamada, söz konusu iddiaların, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşıdığı, iyi niyetten uzak ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız