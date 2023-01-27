Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 16:27, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız