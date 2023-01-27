AK Partili Turan: Hangi Türk'ün uzaya gideceği belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MÜSİAD Çanakkale Şubesi'nin, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda, seçim yılında olunduğunu ve bu konuda hiçbir endişeleri bulunmadığını söyledi.

"Telaşımız yok. Seçim yokken de varken de buralardaydık, sokaklardaydık" diyen Turan, şöyle konuştu:

"İşimizi, icraatımızı, milletimiz bilir. Millet vefa, izan, irfan sahibidir. 'Hakkı teslim eder' diye düşünüyoruz. Fakat dün gördünüz 'altılı masa' diye ifade edilen bir siyasi yapı 11'inci toplantısını 9 saat süreyle yaptı. Ne diyecekler diye baktık. Buldukları konu Erdoğan aday olamazsın. Kendi kazanmaları değil, kendi adayları değil, rakibinin aday olmaması üzerine ortak olan bir siyasi yaklaşım. Bu vahim, üzücü bir tablo. Biliyorsunuz uzaya adam göndermeye karar verdik. Çalışmalar, testler yapıldı. Hangi Türk'ün uzaya gideceği bile belli oldu. Ama hala altılı masanın adayı kim olduğu belli olmadı. Türkiye'nin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. 11 toplantı yap, 9 saat görüşme yap, çıkan sonuç, Erdoğan aday olmasın. Biz önceden bir Sabih Kanadoğlu bilirdik. Şimdi 6 tane Kanadoğlu'nun olduğunu gördük."

- "Millet kaldığı yerden yolu devam edecek"

Seçim meydanlarında kavga, polemik ve yarış istediklerini dile getiren Turan, "Ama mahkeme kapıları bizim işimiz değil. Düne kadar ısrarla 'hodri meydan gelin hesaplaşalım' dediler, 'asla mahkemeye gitmeyeceğiz', 'seçimlerde sizi yeneceğiz' dediler. Dünkü karar resmen Erdoğan'ın başkanlığını kabul kararıdır. Erdoğan'ın başkanlığının bir daha olacağının altılı masa tarafından ilanı kararıdır." ifadesini kullandı.

Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçiminin yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Anayasa iki defa başkanlığa hak verir. Eski dönemde görevlerin, yetkilerin, sürelerin ne kadar farklı olduğunu bilirsiniz. Eski Cumhurbaşkanlığıyla şimdiki aynı mı, yetkileri aynı mı, sınırları aynı mı, yürütmedeki, erkteki dengesi aynı mı? Eski sistem başka, kişiler başka, o konu kapandı. Yeni sistem var. Bu yeni sistem göre de biz ikinci seçimi yapıyoruz. Erdoğan birinciyi kazandı. Şimdi anasının ak sütü gibi aday olmaya sahip, bu hakkı var. İnşallah yine kazanacağız, göreceksiniz. Ancak Sayın Erdoğan, 2028 yılında üçüncü döneme aday olmak isterse, o zaman Meclis kararına ihtiyacı var, bugün değil. Bunu defaatle tartıştık. O yüzden önceden hodri meydan diyenlerin, bugün bu ibretlik halini ibretle izliyoruz."

Dünkü altılı masa toplantısına değinen Turan, "Altılı masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir. Yemekler 'glütenli mi, glütensiz mi' konu bu. Bu saatten sonra kim aday olursa olsun göreceksiniz, millet kaldığı yerden yoluna devam edecek. Biz büyük Türkiye hayalini kuruyoruz. Biz yeni Türkiye hayali kuruyoruz. 'Bir Türkiye vizyonu, Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Onlar dön dolaş, eski hesapları, mahkeme kavgalarını açıyorlar. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe ise derneğin kuruluşundaki temel ilkesinin önce ahlak olduğunu söyledi.

Soner Meşe, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez bugün geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale köprümüzün ana taşıyıcısı bütün bağlantılarını sizin MÜSİAD'tan bir kardeşiniz yaptı. Japon firması, Japonya'dan getirmedi. Türkiye'deki ürün çok daha dayanıklı çıktı. Şu an bütün asma köprülerde sizin Gebze üyesi arkadaşınızın bağlantı elemanları kullanılıyor. Togg'dan yeni geldik. Togg'u 164 robot üretiyor. Tamamını MÜSİAD üyesi arkadaşlarımız yaptı. Tam otomasyon. Bütün çelik aksamı sizin arkadaşlarınız tarafından yapılıyor. Allah nasip ederse motoru da yine sizin kardeşiniz tarafından yapılacak. Filyos'a gittik. Müthiş bir tesis. Dolaştık, gördük şükürler olsun. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun."

Toplantı sonunda MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe ve MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Şerif Mutlu tarafından Bülent Turan'a teşekkür plaketi verildi.