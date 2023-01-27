Bakan Kirişci: Çıkarın kendi adayınızı kendiniz yarışın

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda 'Kahramanmaraş Tarımının Bugünü ve Yarını' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, "Artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, dünyanın gündemine çözüm üreten barıştan, refahtan söz eden bit Türkiye var. Ülkemiz, ilerleyen yıllarda daha da büyüyen bir Türkiye olacağını düşünenler hem içeride hem de dışarıda elbette boş durmayacaklar. Türkiye bilhassa savunma sanayi alanında yüzde 20'lerde olan yerliliğini yapmış olduğu ataklarla yüzde 80'lere çıkarmıştır. Her gün yeni bir savunma alanında yeni bir araç havada, karada ve sularda yer alıyor. Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar bizim kutlu yürüyüşümüz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz en doğru seçimi yine yapmış olacak"

Yaklaşan seçimler öncesinde halkın tekrardan Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğine inandığını dile getiren Bakan Kirişci, "Artık seçim tarihine hepimizin hazır olması gerekiyor. Halkımız her zaman AK Parti'yi iktidara taşıma noktasında teveccüh gösterdi ve yine önümüzdeki seçimlerde gösterecektir. İnşallah bu sürecin devam etmemesi için çaba gösterenlere karşı aziz milletimiz feraseti, basireti ve AK Parti'nin bu zamana kadar kendine yapılan hizmetleri yine göz önünde bulunduracak, sandığa gittiğinde en doğru seçimi yine yapmış olacak ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçmiş olacak" diye konuştu.

"Bu ülkenin üretme aşkı ve hevesi adeta bir ibadete dönüşmüştür"

Türkiye'nin en zor şartlarda bile üretime tam gaz devam ettiğine değinen Kirişci, "İş dünyası elbette sükunet, iş ve para arar. Dünyanın genel durumuna baktığımız zaman, bu ülke en zor zamanlarda bile ne tedarik ve ne de üretimde aksamalar oldu. Özellikle pandemi döneminde sanayilerimiz her zaman üretime devam etti ve Türkiye'de 250 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun içerisinde 30 milyar dolarlık kesimi tarım ve gıda sektörü gerçekleştirdiyse, bu ülkenin üretme aşkı ve hevesi adeta bir ibadete dönüşmüştür. Tarımdan sanayiye, turizmden gıdaya tüm sektörlerdeki bu üretim aşkının bir tezahürü olarak ülkemizin başarı hamlesine yansımıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde izlediği dış politikanın dünyaya nefes aldırdığına da vurgu yapan Kirişci,"Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında, adeta bir futbol taraftarı gibi hareket etmedi ve biz kendi dış politikasını uygulayarak barış ve kardeşliği esas alarak hareket ederek önemli bir misyonu hayata geçirdi. Bunun sonucunda Türkiye tarihi bir adım attı ve bu adımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tüm dünya duymuş oldu. Dünyanın bir anda paniklediği, Ukrayna'nın 35 milyon ton, Rusya'nın da 150 milyon ton civarında tahıl başta olmak üzere buğdayları dünyaya tekrardan pazarlanması konusunda dünya bir anda rahatladı. Bu rahatlamayı Türkiye'nin dış politikası gerçekleştirdi" diye kaydetti.

"Bazları Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın çalışması gerçekleştiriyor"

İstikrarın öneminden bahseden Kirişci, "Bazları Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın çalışması gerçekleştiriyor. İyi güzel, madem sizin için üstesinden gelinecek bir isim Recep Tayyip Erdoğan'a neden itiraz ediyorsunuz? Çıkarın kendi adayınızı kendiniz yarışın. Artık Türkiye altyapı ve üstyapı konusunda önemli projeleri geride bıraktı. Otoyollar, köprüler, tüneller bu ülkede yapıldı. Biz sadece Yusufeli'nde 62 kilometre tünel, 110 kilometre yol yaptık, 34 milyar dolardan fazla para harcadık. İstikrar önemli. İstikrar Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği için değil, istikrar buradaki yerel yöneticilerin geleceği değil, istikrar dünyaya meydan okuyan bir Türkiye içindir. 2002'de Türkiye'deki baraj sayısı 276 iken bugünkü baraj sayısı ise 992 oldu. O gün 133 milyar metreküp su tutuluyor, bugün üzerine yüzde 38 artışla 50 milyar metreküp üzerine su ilave edildi" diyerek sözlerini tamamladı.