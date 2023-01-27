İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 20:07, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 20:08
Yangın, saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren
İstanbul Finans Merkezi binasında çıktı.
B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın
nedeniyle dumanlar binayı sardı.
Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi
sevk edildi. Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle
söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu.
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