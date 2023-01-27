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İki ilde kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya ve Muğla'da kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 22:32, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 22:39
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İki ilde kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte sabah saatlerinden itibaren devam eden kuvvetli fırtınanın yanı sıra akşam saatlerinde yağış etkili olmaya başladı.

Kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Çakırlar mevkisindeki tek katlı evin alüminyum çatısı uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar, tabelalar ile çöp konteynerleri devrildi, bazı ev ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuruçay ve Karatepe mahallelerinin bağlantı yolunda bulunan köprü ile Hurma ve Çakırlar mahallelerinin bağlantı yolu, can ve mal güvenliği için geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yıldız Mahallesi'nde bodrum kattaki bir evde su baskını oluştu, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Meltem Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki altgeçitte su birikintisi nedeniyle yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla çıkarıldı. Çok sayıda aracın yolda kalması nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

- Uçağın kanadına yıldırım isabet etti

İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadı ancak yolcular kısa süre korku dolu anlar yaşadı.

Ayrıca bazı uçaklar iniş sırasında zorlandı ve havada tur attı.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçak iniş ve kalkışlarının devam ettiği bildirildi.

- Son 24 saatteki fırtına ve yağış miktarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı ise Döşemealtı ilçesi Nebiler'de 127, Kumluca Akdağ'da 113, Akdeniz Üniversitesi'nde 108, Kepez'de 93 ve Muratpaşa'da 76 kilogram olarak belirlendi.

Son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı saatte 153 kilometreyle Kemer Sığlık Feneri'nde kaydedildi.

Kuvvetli fırtına ve yağışın gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi, yarın Antalya'nın doğudaki ilçelerinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın şiddeti 70,2 kilometre olarak ölçüldü. Güneydoğudan (keşişleme) esen fırtına ağaçları devirdi, dev dalgalar oluşturdu, iş yerlerinin tabelalarını, tentelerini uçurdu.

İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına dolayısıyla Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde ağaçlar devrildi. İçmeler ve Sarıana Mahallesi'nde ağaçlar otomobillerin üzerine düşerek zarar verdi. Turunç Mahallesi'nde devrilen ağacın kapattığı yolu ekipler açtı.

İçmeler Mahallesi'nde otelin camı çalışanların üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralanan kişi ayakta tedavi edildi.

Körfezde alargada bekleyen tekneler dev dalgaların içinde kaldı. Dev dalgalar sahillerdeki işletmelere ulaştı.

Sağanak ve dolu dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sarıana Mahallesi'nde bir otomobil azmağa düştü.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırıyor, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de mahallelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Marmaris'te fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

- Dereler taştı

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada vatandaşların sağanak ve aşırı rüzgar sebebiyle can ve mal güvenlikleri açısından dışarıya çıkmamaları istendi.

İçmeler Mahallesi'nde dere taştı, dağlardan sel suları ile gelen tomruklar caddelere sürüklendi. Turunç Mahallesi'nde de Dereözü Deresi taştı. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Marmaris-Menteşe kara yoluna dağlardan kaya parçaları düştü. Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince kaya parçaları temizlendi.

Derelerden gelen sel suları Marmaris Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris, sağanak sonrasında havadan görüntülendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-3 saat içinde ilçeye yaklaşık 120 kilogram yağışın düştüğünü kaydetti. Oktay, sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandığını ifade ederek, "Burada tüm kurum personeli görevlerini canla başla yerine getiriyor." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde özellikle öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bir evde su baskını yüzünden mahsur kalan vatandaşa, 3 dere ağzı temizliği ile 7 yağmur gideri tıkanıklığına, yağmur sonrası tıkanan büz ağızları ve yol temizlik çalışmalarına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde 19 iş makinesi, 7 kanal açma aracı, 5 vidanjör, 13 itfaiye aracı, 60 personelle yaşanan olaylara kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

- Menteşe

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanları suyla doldu.

Muğla-Yılanlı ve Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Yeniköy Mahallesi'nde bazı sokakları su bastı. İstinat duvarları çöktü, ulaşım güçlükle sağlandı. Vatandaşlar bazı güzergahları kullanamadı.

Aracıyla evine gitmeye çalışan Halil Talha Ülkü, AA muhabirine, mahallede her kış aynı sorunu yaşadıklarını söyledi.

Dere yatağının diğer tarafında 200'e yakın ev olduğunu belirten Ülkü, yağmur yağdığı zaman evlere ulaşmakta zorluk çektiklerini, belediyenin bu sorunla alakalı çözüm üretmesini beklediklerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarını beslemek için evinden çıkan Handan Şatır da yağmur yağdığı zaman evden dışarıya çıkamadıklarını ifade etti.

Her yağmurda yolların göle döndüğünü anlatan Şatır, "Yukarıdaki sitelerde oturuyoruz. Her yağmur yağdığında elektrik kesiliyor. Evlerimizin alt katlarını su basıyor. Defalarca sitede imza toplayarak belediyeye müracaat edildi. Hala bir altyapı çalışması yok. Kaç tane hayvanı ölmek üzereyken kanallardan kurtardım." diye konuştu.

Şatır, olumsuzlukların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

- Seydikemer

Seydikemer ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda Yaka Mahallesi Türbe mevkisinde ağaç devrildi. Yaka ile Arsa mahalleleri arasında ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

- Milas

Milas ilçesinin Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkisinde su baskını yaşandı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle ekipler, su baskını yaşanan evlere güçlükle müdahalede bulundu.

Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

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