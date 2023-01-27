Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak açıklamasının ardından seçim hazırlıkları muhalefet kanadında da hızlandı. Bir süredir konuşulan dördüncü ittifak söylemlerini doğrulayan açıklama, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den geldi. Ankara'da bir otelde partisinin kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluşan Muharrem İnce, "4. ittifak" çalışmalarında sona geldiklerini duyurdu.

4. İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ



Yeni bir ittifak oluşturacaklarını ifade eden İnce, kendisine yöneltilen "ittifakınızda kaç parti var" sorusuna ilişkin, "Şu anda görüştüğümüz partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Demokratik Sol Parti'dir. Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metinimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var. Tartışmalı bir kaç alan var. Onları bir netleştirelim 6 Şubatla ilgili kesin bir tarihimiz yok" ifadelerini kullandı.

6'LI MASA ADAYI YORUMU



Genel bir değerlendirme yaptıktan sonra basın muhabirlerinin sorularını cevaplayan ince kendisine yöneltilen, 'Altılı masanın adayını açıklamamasını neye bağlıyorsunuz' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Görüşümde değişiklik yok. Siyasi parti genel başkanı aday olmamalı görüşünü hiç desteklemedim. 2018'de İnce cumhurbaşkanı adayıyken genel başkanlık koltuğunu bana vermeliydi. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmalıdır ve olmuyorsa koltuğu da ona vermelidir. Kılıçdaroğlu aday olmalı. Altılı Masa içerisinde başka türlüsü mümkün değil bunun."