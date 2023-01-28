28 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
28 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Cumhuriyet'in 100. Yılında Misak-ı Milli Anma Programı"na katılacak.
- Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 17. Konferansı'na katılmak üzere beraberindeki parlamento heyetiyle Cezayir'e gidecek.
(İstanbul/11.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verileri Koruma Günü Programı ve AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Nevşehir/11.00/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 3. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Samsun/11.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu buluşmada açılış hitabı yapacak.
(İstanbul/09.45)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Hatay/Ankara/16.00/Antalya/Giresun/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi Tuzlaspor-Sakaryaspor, Pendikspor-Gençlerbirliği, Altınordu-Dyorex Boluspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/16.00)
3- TFF 2. Lig'de 22. hafta 2 maçla, TFF 3. Lig'de 20. hafta toplam 4 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef ve Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası başlayacak; Antalya Toroslar Basketbol-BOTAŞ, Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Rize Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçları yapılacak.
(Antalya/13.00/İstanbul/15.00/Ankara/16.00/Bursa/16.30)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası VakıfBank-İlbank, Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, PTT-Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Aksaray/14.00/Ankara/Aydın/Bursa/15.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta başlayacak ve 4 maç yapılacak.
8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.
(Melbourne/11.30)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız