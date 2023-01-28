Türkiye'de sessiz bir HIV pandemisi var

Dünyada yaklaşık 38,4 milyon kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan HIV enfeksiyonunu taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar bu enfeksiyonda Türkiye'de yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Değişen Yüzüyle HIV Enfeksiyonu" programı düzenlendi.

Etkinliğe HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Dilek Yıldız Sevgi ve Uzm. Dr. Ahsen Öncül ile birçok hastaneden hekimler katıldı. HIV'in AIDS'e yol açtığına dikkat çekilirken, enfeksiyona karşı toplumda farkındalık oluşturulması ve test yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

Enfeksiyonda yaşın düştüğünü belirten Prof. Dr. Fehmi Tabak şöyle konuştu: HIV enfeksiyonunun tanımlanmasının 42'nci yılı. Artık tedavi alan hastaların bulaştırmadığı, kendi yaş gruplarına eş değer bir hayat sürdüğü bir döneme girdik. Türkiye'de sessiz bir pandemi devam ediyor. Birçok gelişmiş ülkede HIV olguları, yeni tanılar azalırken ülkemizde artmaya başladı. Artık yılda 4-5 bin yeni tanımız var. 1985'den itibaren 35 bine yakın HIV enfekte kişiyi takip etmekteyiz. Hastalarda endişe edecek hiçbir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Artık lise çağından itibaren hasta görüyoruz. Ortalama yaş 20 ile 40 arasında birikim gösterdi. Hastalarımızın birçoğunun eş cinsel olduğunu biliyoruz, bu şekilde bulaş riski daha fazla. Kadınlarda yüzde 15, erkeklerde ise 85 civarında teşhis alan hastamız var. Bizim tanımadığımız hastalar enfeksiyonu bulaştırmayı sürdürüyor. Hele İstanbul'da yüzde 50'sini ancak tanıyabiliyoruz. Teşhisini bilmeden hayatlarını sürdürüyorlar. Zaten olguların büyük çoğunluğu İstanbul'da. Ülkemizdeki bu artış bir müddet sonra duracak ancak farkındalık çok önemli. Anonim test merkezlerinde hiç kimlik bilgisi vermeden bu testi yaptırabilirler.

TEST YAPMA ORANININ ARTMASI GEREKİYOR

HIV'e yönelik gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Dilek Yıldız Sevgi, sayılarda yukarı yönlü hareketliliğin endişe verici olduğunu vurguladı. "HIV pandemidir" diyen Sevgi "HIV teşhisiyle ilgili farkındalık, test yapma oranının artması gerek. Çünkü HIV'e karşı elimizde güçlü tedaviler var, bu enfeksiyonu kontrol edebiliyoruz. Kişiye normal bir hayat sunabiliyoruz. Yeter ki erkenden teşhis koyabilelim. Her gün kullanılması gereken ilaçlar oluyor. Günde bir ya da birkaç tabletle ömür boyu kullanılması gerek. Belli aralıklarla da hastaneye kontrole gelinmeli. Onun dışında kişiler normal işinde gücünde çalışabilir, bebek sahibi olabilir. Çok genç yaşta enfekte olmuş kişiler var. HIV'i, cinsel yolla bulaşabilen hastalıkları konuşabilmemiz ve gençleri eğitmemiz gerekiyor. Bizi endişelendiren yıllar içerisinde giderek enfekte olan kişi sayısının artması, üstelik teşhis almamış olması..." dedi.