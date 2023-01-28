Ekşi Sözlük kullanıcılarına 'İmamoğlu' sansürü: Ses çıkaranın hesabı silindi

Ekşi Sözlük'teki sansürleri, CHP'ye tahsis edilen gündem ve başlıkları belgeleriyle ifşa eden 'abese_irca' isimli sosyal medya kullanıcısı, platformdaki yeni bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştı.

"Ekşi Sözlük bugün muhazafazakar yazarların hesaplarını kapattı. Seçim öncesinde Ekşi Sözlük'te Chp'nin yapmayı planladığı algı operasyonlarına karşı sesini çıkaran herkes susturuldu." diyen 'abese_irca' kapatılan hesaplardan bazılarını paylaştı.



KAPATILAN HESAPLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ İMAMOĞLU BAŞLIĞINA YAZMALARI

Bu hesapların neden kapatıldığına dair sözlük yönetiminden bir açıklama gelmedi. Ancak hesapların ortak özelliklerinin "İmamoğlu'nun Bursa'da protesto edilmesi" başlığına yazmaları olduğu görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NA KÜFÜR SERBEST, İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ YASAK

Bu durum Ekşi Sözlük'te alışılmış bir sansür gibi görünse de bu kez CHP'liler arasında da ayrım yapılmaya başlandığı dikkat çekti.

Sözlükte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür edilmesinin serbest bırakıldığı görülürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan eleştirilere bile izin verilmediği ortaya çıktı.

'Abese_irca' hesabı, Ekşi Sözlük'te İmamoğlu'na muhalefet eden yaklaşık 100 hesabın yok edildiğini, bu hesaplar arasında CHP'lilerin de olduğunu belirtti.