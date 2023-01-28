MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenen her noktaya hastane sınıfı kuracaklarını bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çok boyutlu ve geniş kapsamlı faaliyetler yürütüldüğünü, bu kapsamda önemli faaliyetlerden birini de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları ve toplumsal yaşantıyla bütünleşmeleri için devam eden çalışmaların oluşturduğunu belirtti.

Bu bağlamda sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocukların ayağına eğitim hizmeti götürdüklerini vurgulayan Özer, sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerle uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti.

Bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini bildiren Özer, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını kaydetti.

Bakan Özer, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilenlere ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini hatırlattı.

- "Bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor"

Özer, Kovid-19 salgını sürecinde öğretmenlerin büyük fedakarlık yaparak okulların açık kalmasını sağladığını anımsattı. Öğretmenlerin bu fedakarlığı farklı zeminlerde de gösterdiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor. Geleceğimizin mimarı gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan, fedakarlıkta bulunarak öğrencilerimize sevgi ve merhametiyle adeta ışık olan bu öğretmenlerimizi ayrıca ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen, evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ayağına kadar eğitim hizmeti götüren öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdik. Ben bu fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız."