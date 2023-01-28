Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 12:15, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 12:32
Niğde-Kayseri kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü devrildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız