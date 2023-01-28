Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor

Hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırımları olmak üzere toplam 232 tesisin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun da açılış kurdelesini kesecek.

Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak.

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek.

Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.