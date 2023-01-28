Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş köyündeki aile işletmesinde bitkisel ve hayvansal üretim yapan Kara'nın, hayvanlarını otlatırken yanık sesiyle söylediği türküler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kirişci, yedi kuşaktır çiftçilik yapan bir aileden gelen evli ve iki çocuk babası Kara'yı (35) makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Aile işletmesinde ağabeyiyle hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan yanık sesli çobandan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kirişci, çobanlığın "Peygamber mesleği" olduğunu hatırlattı.

Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Kirişci, Bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş fedakar yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini bildirdi.

Tarık Kara ise Bakanlığın desteklerinden yararlandıklarını, kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Kirişci, "Bozkırın tezenesi" lakabıyla bilinen Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü seslendiren Kara'ya eşlik etti.