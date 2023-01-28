Nurcan öğretmenden kahreden haber! Denge kaybı ile hastaneye gitti
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir lisede ingilizce öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Nurcan Kocaçay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 15:10, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 15:12
38 yaşındaki Nurcan Kocaçay'ın yaklaşık 1,5 yıl önce denge kaybı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkik ve incelemelerde beyin tümörü hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.
Kocaçay, en son tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kocaçay'ın cenazesi ikindi namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız