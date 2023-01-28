Meteoroloji'den denizde fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın denizde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 16:05, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 16:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız