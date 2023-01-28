Yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak
MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak
Çevik kuvvet polisi miras için annesini, yengesini ve iki abisini katletti
Çevik kuvvet polisi miras için annesini, yengesini ve iki abisini katletti
Engelli çocuğun otobüs kartında 'engelli' yerine 'özel' yazılması kararı
Engelli çocuğun otobüs kartında 'engelli' yerine 'özel' yazılması kararı
Meclis dışı adayların zorlu maratonu... Önce 100 bin imza için yarışacaklar
Meclis dışı adayların zorlu maratonu... Önce 100 bin imza için yarışacaklar
AK Parti seçim karargahını hazırlıyor
AK Parti seçim karargahını hazırlıyor
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın
Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde süre doluyor
Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde süre doluyor
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi TBMM'de
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması
Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 16:11, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 16:13
Yazdır
Yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürdürülüyor.

Yılbaşından bu yana 16 bin 549 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Bu kapsamda, sınırlarda alınan etkili tedbirler sayesinde yılbaşından bu yana 16 bin 549 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 2016 yılından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 760 bin 176'a ulaştı.

Denetim ve operasyonlar sonucu yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı yılbaşından bu yana 7 bin 599 oldu. Bu sayı geçen yıl 236 bin 572 olarak kayıtlarda yer aldı.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 458 bin 521'e ulaştı.

Halihazırda geri gönderme merkezlerinde 19 bin 502 düzensiz göçmen idari gözetim altında bulunurken 19 bin 873 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Ayrıca şu ana kadar 542 bin 423 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yaptı.

139 Afgan kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Bu kapsamda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 139 kişinin ülkelerine gönderilmeleri için Esenboğa Havalimanı'ndan Afganistan'a "charter uçuşu" düzenlendi.

Göç İdaresi nezdinde işlemleri tamamlanan söz konusu düzensiz göçmenler Afganistan'dan gelen uçağa jandarma eşliğinde bindi.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 139 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanı Ünlü düzensiz göç çalışmalarını anlattı

Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, sınır dışı süreçleri ve hudut çıkış işlemleri tamamlanan 139 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin, bu yıl Afganistan'a 9'uncusu düzenlenen charter seferiyle ülkelerine gönderilmek üzere havalimanına geldiklerini söyledi.

Düzensiz göçle mücadelenin, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Ünlü bu mücadelenin "göçe kaynaklık eden ülkelerde yapılan çalışmalar", "ülke sınırlarının etkin biçimde korunması", "ülke içerisinde etkin yakalama" ve "yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri" olmak üzere 4 aşamada yapıldığını bildirdi.

Ünlü, göçe kaynaklık eden ülkelerde göçü ortaya çıkaran sebeplerin hafifletilmesi ve giderilmesine yönelik kurumlar ve STK'lerce yürütülen çalışmalara değinerek Suriye'nin İdlib kentinde briket evlerin inşa edilmesi ve Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarının düzenlendiği yerlerde hayatın normalleştirilmesi çalışmalarıyla 6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göçünün engellendiğini ifade etti.

"2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin sınırlardan girişi engellenmiştir"

Ülke sınırlarının devriye yolları, gözetleme araçları, optik kuleler gibi entegre sınır sistemleriyle korunduğunu dile getiren Ünlü, "2016'dan beri 2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin ülkemiz sınırlarından yasa dışı girişi engellenmiştir." dedi.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren düzensiz göçmenlerin ülke içinde kolluk kuvvetleriyle eş güdümle yürütülen çalışmalarla yakalandığını işaret eden Ünlü, "Otogarlarda, ana ve tali yollarda yol kontrolleri titizlikle ve üst düzeyde devam etmektedir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik huzur uygulamaları aralıksız devam etmektedir. Yine göçmen kaçakçılarına yönelik cezalar artırılmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda 2016 yılından bugüne kadar ülkemizde 1 milyon 396 bin kaçak göçmen yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

"15 ülkeyle geri gönderme geri kabul anlaşmaları imzalamış durumdayız"

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerine ilişkin bilgi veren Ünlü şöyle devam etti:

"2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz, açılan yeni gönderme merkezleriyle bugün itibarıyla 30 geri gönderme merkezine ve 20 bin 540 kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasite, 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam geri gönderme merkezi kapasitesinden fazladır. Göçe kaynaklık eden ülkeler ağırlıklı olmak üzere 15 ülkeyle geri gönderme geri kabul anlaşmaları imzalamış durumdayız. Bu çalışmalar neticesinde 2016 yılında yüzde 9-10 civarında olan geri gönderme başarı oranı, 2022 yılında sınır dışı etmeyi başardığımız 124 bin 411 düzensiz göçmenle yüzde 71'e ulaşmıştır."

Geçen yıl Afganistan'a 235, Pakistan'a ise 2 charter uçuşu gerçekleştirildiğini anımsatan Ünlü sadece bu uçuşlarla 45 binin üzerinde kaçak göçmenin sınır edildiğini aktardı.

"Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş var"

Düzensiz göçün tüm dünyayı etkilediğini belirten Ünlü, "Örneğin, Frontex verilerine göre Avrupa Birliğine 2022 yılında sadece Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş vardır. 2021 rakamlarına göre AB genelinde yakalanan 700 bin kaçak göçmenin yaklaşık 80 binini geri göndermişler, yani yüzde 10-11'lik bir başarı oranı." diye konuştu.

Ünlü, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucu geçen yıl ülke sınırlarına kaçak giriş için gelen düzensiz göçmen sayısının bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldığı bilgisini verdi.

Sınır dışı işlemleri kapsamında bu yıl 9'uncu charter seferini düzenlediklerini hatırlatan Ünlü, "Bu yıl şu ana kadar 8 bin 571 düzensiz göçmenin ülkemizden sınır dışını gerçekleştirmiş durumdayız. Buna bu 139 göçmen dahil değildir." dedi.

Bu çalışmalarda devlet kurumları arasındaki eş güdüm ve uyumun önemine dikkati çeken Ünlü, mücadeleye bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edileceğini söyledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TFF Merkez Hakem Kurulu istifasını sundu
TFF Merkez Hakem Kurulu istifasını sundu
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak
MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi

Bu Habere Tepkiniz

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Anayasa Mahkemesi subaylara verilen kınama cezalarına iptal davası açılmayacağını öngören Kanun hükmünü iptal etti
38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi

38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi

İçişleri Bakanlığınca 38 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verildi.
Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, 27/04/2018 tarihinde yapılan doçentlik başvurusunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan "Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller" başlıklı kararın birinci paragrafının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Türkiye'ye kar müjdesi