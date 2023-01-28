MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu görevinden ayrıldı.

Nisan 2022'de göreve gelen Sabri Çelik, daha önce iki farklı dönemde bu görevi üstlenmişti.

Sabri Çelik, 2004-05 sezonu ve 2019'da MHK Başkanı olarak görev yapmıştı.

GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek hafta yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını seçmesi bekleniyor.

Futbol Federasyonu'nun yeni MHK başkanı için gündeminde iki isim var.

Görevin eski hakemlerden Lale Orta veya Kuddusi Müftüoğlu'na verilmesi bekleniyor.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

TFF, MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasının kabul edildiğini duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır."