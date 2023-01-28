Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Stadı'ndaki mücadeleyi Sarı-kırmızılı takım 4-0 kazanmayı başardı. Lider Galatasaray galibiyet serisini 10 maça çıkarıp puanını da 48'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanla 13. sırada kaldı.

Galatasaray'da Icardi 45. dakikadaki penaltıda kaleci Onurcan'a takıldı. 3 dakika sonra Onurcan ile savunmanın hatasını iyi değerlendiren Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. 60'da ise Dubois'nın ceza sahası dışından çektiği enfes şutta top filelere gitti ve sarı-kırmızılılar iyice rahatladı. 88'de Dubois'nın ardından Rashica da Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak galibiyete katkıda bulundu. Oyuna sonradan giren bir başka isim olan Yunus da 90+5'te sahneye çıkıp maçın skorunu da 4-0 olarak ilan etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.

Ligin 22. haftasında Galatasaray 1 Şubat Çarşamba akşamı Ümraniyespor'u konuk edecek. Giresunspor da aynı gün Giresunspor deplasmanına çıkacak.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın rekor gecesi - 1

LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET

Galatasaray, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.