Galatasaray'ın rekor gecesi
Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u Mertens, Dubois ve Rashica'nın golleriyle 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.
Çotanak Stadı'ndaki mücadeleyi Sarı-kırmızılı takım 4-0 kazanmayı başardı. Lider Galatasaray galibiyet serisini 10 maça çıkarıp puanını da 48'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanla 13. sırada kaldı.
Galatasaray'da Icardi 45. dakikadaki penaltıda kaleci Onurcan'a takıldı. 3 dakika sonra Onurcan ile savunmanın hatasını iyi değerlendiren Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. 60'da ise Dubois'nın ceza sahası dışından çektiği enfes şutta top filelere gitti ve sarı-kırmızılılar iyice rahatladı. 88'de Dubois'nın ardından Rashica da Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak galibiyete katkıda bulundu. Oyuna sonradan giren bir başka isim olan Yunus da 90+5'te sahneye çıkıp maçın skorunu da 4-0 olarak ilan etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.
Ligin 22. haftasında Galatasaray 1 Şubat Çarşamba akşamı Ümraniyespor'u konuk edecek. Giresunspor da aynı gün Giresunspor deplasmanına çıkacak.
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LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET
Galatasaray, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız