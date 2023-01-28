İran'da 5,8'lik deprem: Van'da da hissedildi
İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 21:50, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 21:51
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:14'te merkez üssü Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 45.51 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız