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Söğüt'te üretim başladı: Altın ithalatını 400 milyon $ azaltacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Bilecik Söğüt'teki altın madeni sahasında üretim başladı. Bin kişilik istihdamla yıllık 2,5 ton üretim kapasitesiyle işlemeye başlayan tesise toplam 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Bölgede 60 ton altın rezervi bulunuyor. Gübretaş'ın bu yatırımıyla Türkiye'nin altın ithalatı da 400 milyon dolar azalacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 07:22, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 07:27
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Söğüt'te üretim başladı: Altın ithalatını 400 milyon $ azaltacak

Gübretaş'ın Söğüt'teki altın yatırımı, meyvesini vermeye başladı. Yıllık 2,5 ton üretim kapasitesiyle işlemeye başlayan tesis, yeni tarımlarla büyüyecek ve Türkiye'nin altın ihtiyacının önemli bir kısmını yerli kaynaklarla karşılayacak. Söğütteki altın maden sahasının ruhsatı Gübredaş'ın şirketi Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait. Gübretaş ise Tarım Kredi Holdin'in önemli bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı resmi açılışın ardından Tarım Kredi Holding Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan, üretim tesisiyle ilgili sorularımızı cevaplandırdı. Yer altından çıkarılan toprağın külçe altına dönüştürme safhalarını yerinde gördüğümüz tesis, üretimine Aralık 2022'te başlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle altın dökümü töreni resmi olarak yapıldı.

RUHSAT GEÇMİŞİ 1980'LERE DAYANIYOR
Ocak 2021'de ilk kazmanın vurulsa da Söğüt Altın Madeni'nin ekonomiye kazandırmak için verilen mücadelenin geçmişi yaklaşık 40 yıl öncesine dayanıyor. Sögüt Kızılsaray Köyü'ndeki 30 bin dönümlük büyüklüğe sahip alanda altın madeni arama ruhsatı 1980'li yıllarda alınsa da uzunca bir dönem herhangi bir çalışma yapılmamış. Temmuz 2007'de Koza Altın'a kiralanan alanı geri almak için Gübretaş, 2015'te dava açtı. Üç yıl süren mücadelenin ardından Mahkeme, Aralık 2018'de kira sözleşmesini feshedip maden sahasını Gübretaş'a iade etti.

FİNANSMANI ZİRAAT'TEN
Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından Gübretaş, Söğüt'teki sahada aramalara yeniden başladı. Buranın zengin bir altın kaynağına sahip olmasının anlaşılması üzerine işletme ruhsatı alan Gübretaş, proje finansmanını temin edip 2 yıl önce yatırım kararı aldı. Ziraat Bankası'nın sağladığı 70 milyon dolarlık kredi ile işe başlayan Gübretaş'ın iştiraki Maden Yatırımları A.Ş., şimdilik yılda 2,5 ton altın işleme kapasitesine sahip tesiste üretime başladı. Tesisin bütün fazları tamamlandığında yılda 6-7 ton altın tenörünü işleyebilecek.

YATIRIM 500 MİLYON DOLARA ÇIKACAK
Söğüt'teki yatırımı 4 yılda tamamlamayı planladıklarını belirten Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Şimdilik 1000 kişilik istihdamla üretime başladık. Sahadaki yatırımlarımız dört yılda tamamlanacak ve toplam 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Şimdilik 1000 civarında istihdam sağladık buruda. Zamanla bu sayı bin 400 kişiye çıkacak" dedi. Aydın, çok önemli bir yer altı kaynağını ülke ekonomisine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İTHALATI ÖNLEYECEK ÖNEMLİ BİR YATIRIM
Bölgedeki maden varlığı hakkında bilgi veren Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan ise "Sahamızda 109 tonluk bir kaynak ve 60 ton altın rezerv var. Bugünkü değerlerle hesap edildiğinde buradaki rezerv Türkiye'nin 400 milyon dolarlık altın ithalatını önleyecek. Ülke olarak geçen yıl 265 ton altın ithal ettik. Geçen yılki üretimimiz ise 31 ton civarında oldu. Türkiye'nin en büyük üçüncü altın işleme tesisini buraya kurduk. Tespit edilmiş rezerv miktarı üzerinden hesaplama yaptığımızda yaklaşık 20 yıllık bir işimiz var bu sahada" bilgisini verdi.

KANADALI FİRMAYI DA SATIN ALDI
Söğüt'teki alanın 30 kilometre batısında bir altın maden sahası aldıklarına dikkat çeken Semih Demircan, söz konusu alanın ruhsatını elinde bulunduran Kanadalı firmayı satın aldıklarını ifade etti. Demircan, yeni finansman için hem yurt içinden hem yurt dışından uygun kaynak arayışlarının sürdüğünü, ihtiyaç hasıl oldukça yeni kredi kullanmayı planladıklarını kaydetti.

İbrahim Acar

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