Meteorolojiden dört bölgeye kar yağışı uyarısı-Haritalı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 07:30, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 07:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız