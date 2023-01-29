Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 24 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 07:45, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 07:47
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız