Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çalışma nihayete ermek üzere. Bu çerçevede, yurt dışında çalışan gurbetçiler de yurt dışında çalışmaya başladıkları tarihi Türkiye'de çalışma başlangıcı olarak saydırabilecekler.
EYT kapsamında yapılacak düzenlemede yaş şartı olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu
ise EYT düzenlemesini Pazartesi günü (30.01.2023) Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını
açıkladı.
Bu çerçevede, yurt dışında çalışan gurbetçilerden, 3201 sayılı Kanun kapsamında
yaptıkları borçlanma süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık
olarak değerlendirilenler bu düzenleme ile birlikte, yurt dışında çalışmaya
başladıkları tarihi Türkiye'de çalışma başlangıcı olarak saydırabilecekler.
2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda
ve İsviçre başta olmak üzere 21 ülkede çalışmaya başlayanların, bu ülkelerde
çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye'de de çalışmaya başladıkları tarih olarak
kabul edilmeye başlandı.
Mevcut uygulamada yurt dışı süreleri 4/b kapsamında değerlendirilmiş olan gurbetçilerin
bu ülkelerde çalışmaya başladıkları tarihin, Bağ-Kur kapsamındaki emeklilik
şartlarının belirlenmesine bir etkisi bulunmuyordu. Bağ-Kur'luların hangi yaşta
emekli olacakları 1.6.2002 tarihine kadar olan gün sayıların kadınlarda 20,
erkekler de 25 fiili hizmet süresinin doldurulmasına kalan süreye göre belirleniyordu.
Mevcut açıklamalar çerçevesinde, EYT düzenlemesi ile birlikte yukarıda belirtilen
21 ülkeden birinde 8/9/1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlardan EYT
kapsamına girenler erken emeklilik hakkına kavuşmuş olacaklardır.