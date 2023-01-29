Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor

EYT kapsamında yapılacak düzenlemede yaş şartı olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise EYT düzenlemesini Pazartesi günü (30.01.2023) Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.



Bu çerçevede, yurt dışında çalışan gurbetçilerden, 3201 sayılı Kanun kapsamında yaptıkları borçlanma süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilenler bu düzenleme ile birlikte, yurt dışında çalışmaya başladıkları tarihi Türkiye'de çalışma başlangıcı olarak saydırabilecekler.



2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre başta olmak üzere 21 ülkede çalışmaya başlayanların, bu ülkelerde çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye'de de çalışmaya başladıkları tarih olarak kabul edilmeye başlandı.



Mevcut uygulamada yurt dışı süreleri 4/b kapsamında değerlendirilmiş olan gurbetçilerin bu ülkelerde çalışmaya başladıkları tarihin, Bağ-Kur kapsamındaki emeklilik şartlarının belirlenmesine bir etkisi bulunmuyordu. Bağ-Kur'luların hangi yaşta emekli olacakları 1.6.2002 tarihine kadar olan gün sayıların kadınlarda 20, erkekler de 25 fiili hizmet süresinin doldurulmasına kalan süreye göre belirleniyordu.



Mevcut açıklamalar çerçevesinde, EYT düzenlemesi ile birlikte yukarıda belirtilen 21 ülkeden birinde 8/9/1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlardan EYT kapsamına girenler erken emeklilik hakkına kavuşmuş olacaklardır.

