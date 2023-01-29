Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu

Fahiş fiyatta liderliği elden bırakmayan restoran ve kafelerin son soygun yöntemi 'kuver' oldu. Sabit giden döviz kuru, indirilen elektrik ve gaz ücretleri, düşüşe geçen hububat ve tahıl fiyatları, marketlerdeki sabit fiyat uygulamalarına rağmen zam üstüne zam yapan restoran ve kafeler, şimdi de servis ya da kuver ücreti adı altında vatandaşa fatura çıkarıyor.



İKİ ÇAY 40 TL, GELEN FATURA 90 TL

Türkiye'de restoran ya da kafelerde yemek öncesinde ekmek, su, tereyağı ve zeytin gibi masaya önden gelen ürünler için yazılan kuveri bazı kafeler artık hemen her faturaya eklemeye başladı. Öyle ki, bazı kafeler 40 TL'ye iki bardak çay içen müşterisinden 50 TL de kuver ücreti alıyor. Vatandaşın önüne toplam 90 TL fatura koyuyor. Kuver ya da servis ücreti sadece restoran ya da kafelerde değil belediyeler tarafından işletilen ve kar amacı gütmemesi gereken sosyal tesislerde bile var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen bir sosyal tesiste alınan kuver ücreti vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

ÇAĞRI KARŞILIK BULMADI

Hatırlanacağı üzere, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) enflasyonla mücadele kapsamında fiyat sabitleme çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrı da karşılık bulmadı. Fiyat artışını istinasız sürdüren restoran ve kafelerin menülerindeki fiyatlar hemen her hafta değişiyor. Ünlü bir kafe zincirinde iki hafta önce 12 TL olan çayın fiyatı 18 TL'ye, 30 TL olan Türk kahvesi fiyatı ise 45 TL'ye yükseldi. Ünlü bir köfte zincirinde menü fiyatları iki haftada yüzde 30 arttı.



PASTA SERVİSİNE 1.000 TL

Restoran ve kafeler kuver gibi servis ücretlerinde de işi azıttı. Bir vatandaş yemek sonrası doğum günü pastası için alınan servis ücretine isyan etti. Yaşadığı süreci anlatan vatandaş, "Bebek'te 12 arkadaş yemek yedik. Bir arkadaşımızın doğum günüydü. Restoranda pasta olmadığı için kendimiz pasta aldık. O pastayı getirip bize servis ettikleri için kişi başına 80 TL, toplam 960 TL servis ücreti aldılar. Yemek için de ciddi bir hesap ödedik. O yemekten kuver de aldılar. Bunun üzerine pasta servisi için kişi başı 80 TL hesap çıkarılması ve faturaya 960 TL hesap eklenmesi bize 'bu da aleni kazık atmak' dedirtti. Herkes kafasına göre fiyat dayatıyor" dedi.

ADİSYONUN YÜZDE 15'İ KURALI GELEBİLİR

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, kuver ücretinin yemek öncesi gelen zeytin, ekmek, zeytinyağı ikramlıklar için yazılabileceğini belirterek, "40 TL'lik çay hesabına 50 TL kuver çok çirkin. Açıklanabilir bir tarafı yok. Pasta servisi için de belki küçük bir ücret alabilir ancak bu asla kişi başı 80 TL olmaz" diye konuştu. Türkiye'de kuver ya da servis ücretlerinde bir yasal sınır olmadığını, işletmelerin fiyatları kendilerinin belirlediğini anlatan Demirer, "Buna bir düzenleme getirilebilir. Örneğin, yönetmeliğe 'adisyon ücretinin yüzde 15'ini geçemez' şeklinde bir ibare eklenebilir" dedi.

FİYATLAR KAPI ÖNÜNE YAZILMALI

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, kuver ücretinin yemek öncesi getirilen atıştırmalıklar için yazılabileceğini belirterek, "İki bardak çay için kuver ücreti alınmaz. Hele bu yemek sonrası ise çayın ücreti dahi alınmaz. Bu mesleğimizin yazılı olmayan etik kuralıdır" dedi. Servis ücreti adı altında alınan ücretlerin de yasal olmadığını aktaran Bingöl, "Son dönemde bu tür şikayetlerde artış görüyoruz. Maalesef işi fırsatçılığa dökenler var. Önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı'na gideceğiz. Kapı önüne menü, kuver ve servis ücretlerinin yazılı olduğu tabelaların eklenmesini talep edeceğiz. Böylece vatandaş ne ödeyeceğini bilir. Aksi durumda bazen ayıp olmasın diye susup hesap ödüyor. Bazı işletmeler de 'nasıl olsa müşterim var' diye usulsüzlüğü sürdürüyor" diye konuştu.

KUVER NEDİR?

Fransızca kökenli kelime olan Kuver, restoranlarda yemeklerin servis edilmeden önce masaya serilen masa örtüsü anlamına geliyor. Ancak Türkiye'de restoran ve kafeler kuveri masaya önden getirdikleri ürünler için yazıyor. Avrupa'da kuver ya da servis ücreti hesabın yüzde 10 ila 20'si arasında. Servis ya da kuver için ayrı ayrı ücret de alınmıyor.

Betül ALAKENT