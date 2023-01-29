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2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek

2004'ten bu yana 63 milyar dolarlık özelleştirmeye imza atan AK Parti iktidarı, 2023'te 10 milyar TL, 2024'te ise 4 milyar TL'lik özelleştirme daha planlıyor. Önümüzdeki iki yılda 20 kuruluş daha özelleştirilebilir.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 09:00, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 09:00
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2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2021 yılı faaliyet raporunu ve 2022 yılı Performans Programını yayınladı. Raporlarda AK Parti iktidarına kadar olan 1986-2003 yılları arasında 7 milyon 812 bin dolarlık özelleştirme yapıldığı, 2004 yılından bu yana ise özelleştirmeye adeta hız verildiği ortaya çıktı. Önümüzdeki iki yılda ise 10'ar kuruluşun da özelleştirilmesi öngörülürken, bu 20 kuruluşun toplam işlem bedelinin ise 14 milyar TL olması hedefleniyor.

63 MİLYAR DOLARI AŞTI

Raporlara göre 2004 yılından 2021 yılı sonuna kadar 62 milyar 275 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. Raporda belirtilen söz konusu tutarın, 2022'de işlem bedeli 14 milyar TL olan 7 özelleştirme işlemi ile birlikte 63 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

Yıllar itibarıyla özelleştirme gelirleri ve geçmiş yıl taksitlerinin paylaşıldığı tabloya göre, 2006 yılında 9 milyon 580 bin dolar, 2007'de 8 milyon 818 bin dolar, 2008'de 5 milyon 834 bin dolar, 2013'te 6 milyon 709 bin dolar, 2014'te 6 milyon 16 bin dolar, 2015'te 4 milyon 366 bin dolarlık gelir elde edildi. 2019 yılında 885, 2020'de 677, 2021'de ise 591 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. 2022'de toplam işlem bedeli yaklaşık 14 milyar TL olan 7 özelleştirme işlemi gerçekleştirildi.

Raporda, 2023'te 10 milyar TL, 2024'te ise 4 milyar TL'lik daha özelleştirme yapılacağı tahminine yer verildi.

İhale sayısı 410'a ulaşacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın raporuna göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen strateji dahilinde gerçekleştirilecek özelleştirme ihalesi sayısı 80 oldu. 2021'de bu sayı 195'e, 2022'de 200'e çıktı. 2023 ve 2024 yıllarında ise 205'er ihale yapılacağı öngörüldü.

İktidar son iki yıldır, özelleştirmeler kapsamında arazi satışlarına ağırlık verdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın verdiği bilgiye göre ise AKP'nin 20 yıllık iktidarında, yabancılara toplam 25 milyon metrekare arazi, arsa, dükkan, daire satıldığını söyledi. Aydın, 280 bin taşınmazın da yabancılara satıldığına dikkat çekti.

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