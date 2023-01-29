Uykusunu almadan direksiyona geçen yandı

Direksiyon başında uyumadan kaynaklanan trafik kazalarına dair yargıdan önemli bir karar çıktı. Uykusunu yeterince almadan direksiyon başına geçen genç adam, gündüz vakti şehirlerarası yolda, eşinin uyuduğu sırada bir anda kendinden geçti. Bir anlık dargınlık sebebiyle karşı şeride geçerek karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, üç kişi yaralandı. Sanık sürücü hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Mahkeme, kazanın taksirden kaynaklandığına hükmetti.

Kazada ölen kişinin yakınları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Sürücünün direksiyon başında uyuduğunu beyan ettiğine dikkat çekilen kararda; "Sanığın kolluk ifadesinde eşinin sağda uyuduğunu kendisinin de bir anlık dalgınlıkla uyuyakaldığını, çarpışmanın etkisiyle uyandığını, kazanın kendisinin uyuması ile kullandığı aracın karşı şeride geçmesi nedeniyle olduğunu beyan ettiği anlaşılmaktadır. Savcılık ifadesinde de bir anlık dalgınlıkla uyuyakalarak karşı şeride geçtiğini beyan ettiği ortadadır. Dairemiz yerleşik uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda direksiyon başında uyuma neticesinde meydana gelen kazalarda sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesinde tanımlı bilinçli taksir hükümleri uyarınca sorumlu tutulması gerektiği, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazaya sebebiyet veren sanık hakkında TCK'nın 22/3. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi.