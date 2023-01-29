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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle son dönemdeki etkili performansını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 12:04, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 12:05
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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve kadrosunu da Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı tercihlerin karşılığını görmeye devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk idaresinde Spor Toto Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu başarısıyla yeni rekorlara imza attı.

Süper Lig'in, profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959'dan itibaren resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet serisini egale eden sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.

Okan Buruk, Galatasaray'da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör de oldu.

- Son 17 sezonun en iyi performansı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı.

Galatasaray, ligde en son 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı.

- Deplasman performansıyla göz dolduruyor

Galatasaray, son yıllarda kötü bir grafik çizdiği deplasman maçlarında bu sezon farklı bir performans ortaya koyuyor.

Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve sadece birini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, hanesine 26 puan yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta ise sadece 4 galibiyet elde etmişti. 7 maçı berabere bitiren ve rakiplerine dış sahada 8 kez mağlup olan Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 puan alabilmişti.

- Ligin en az gol yiyen takımı

Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.

Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.

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