TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-TR-YÖS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)