TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-TR-YÖS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'unun yayımlandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 14:17, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 14:17
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
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ÖSYM BAŞKANLIĞI