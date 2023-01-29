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Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi sözleşmeli canlı model alımı yapacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 14:40, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 14:43
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Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi'nin 'sözleşmeli canlı model alımı'na ilişkin ilanı ilan.gov.tr'de yayımlandı.

İlanda; Hakkari Üniversitesi "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü bünyesinde 2023 yılı Eğitim-Öğretim döneminde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

İlan detayları için tıklayınız..

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