BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29.09.2022 tarih ve 59366345 sayılı görüş yazısında; "Hükümde geçen "Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." ifadesinden de anlaşılacağı üzere, Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilgilinin, söz konusu geçici görevi sürecinde öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

MEB bu görüş yazısında; yukarıda yer verdiğimiz Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." ibaresine atıfta bulunarak 18 saat ek ders ücretinden faydalanan öğretmenin öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığını bildirmişlerdir.

Bu görüş yazısını aslında şu şekilde anlamak gerekmektedir. Öğretmenin görevlendirildiği gün ve saatler içindeki asli görevi nedeniyle öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Yani Öğretmen görevlendirildiği gün ve saatler içinde başka bir görevde bulunamaz ve karşılığında ek ders ücreti alamaz ve o günkü asli görevi nedeniyle ek ders ücretini de alamaz görevlendirildiği gün ve saatler için sadece 18 saat ek ders ücreti alabilir.

Fakat bu görüş yazısına istinaden öğretmenin görevlendirildiği gün ve saatler dışındaki Yetiştirme ve Destekleme Kursu görevi, nöbet, sınıf öğretmenliği ve DDH görevine ek ders ödemeyen kurumlar ile öğretmenlere belleticilik ve ders dışı eğitim çalışmaları görevleri vermeyen ve bu görevlere binaen ek ders ödemesi yapmayan kurumlar olduğu bilgisi sitemize iletilmiştir.

Yukarıdaki görüş yazısının aksine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı görüş yazısında;

"2. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde ilgi yazı Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

3. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olmadığı ve ders görevi olduğu günlerde nöbet görevi verilebilir ve bu doğrultuda nöbet ücreti ödenir."

Şeklindeki açıklamalarıyla Fatih Projesi BT rehberliğinde görevlendirilen öğretmenlere görevi olduğu günler dışında çeşitli görevler karşılığında ek ders ücreti ödenebileceği açıklanmıştır.

İşte o görüş yazısı;

Bu bilgiler ışığında; öğretmenlerin görevlendirildiği gün ve saatler dışında Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrası haricindeki Karar'ın diğer maddelerine göre yapmış oldukları görevlere karşılık ek ders ücretlerini alacaklardır.

Şöyle ki

Görevlendirilen Öğretmenler Yetiştirme ve İYEP kurslarında Kurslarında Görev Alabileceklerdir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde ki; "(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükümleri ışığında öğretmenler görevlendirildiği gün ve saatler dışında 10 saat olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, İYEP kurslarında ve yukarıdaki maddede zikredilen diğer eğitim öğretim faaliyetlerinde görev alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen ayrıca 2 saat ek ders ödenmesine devam edilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararınbaşlıklı 6. maddesi, 5. fıkrasındaki;hükümlerince,

Görevlendirilen Öğretmenlere, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararabaşlıklı 11. maddesindeki;hükümlerince Öğretmenler ayrıca 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen extra 5 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, belleticilik görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 56 saati geçemez

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümleri,

6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 12. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi"4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kuramlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükümlerince belleticilik görevlerine binaen extra ek ders ücreti alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, ders dışı eğitim çalışmaları görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesindeki; "(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: RG-25/7/2010- 27652) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(11)fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerince,

6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 3. maddesindeki; "(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/H350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan "%5" sınırı, "%6" olarak uygulanır." hükümlerince yapılacak görevlerine binaen ek ders ücretini extra alabileceklerdir.

Kısacası bir öğretmen hafta içi toplamda 30 saat ders ve kursa ve hafta sonu 10 saat kursa girdiğinde sınıf öğretmenliği ve DDH olmak üzere toplamda 30 saat ek ders ücreti alabilecektir. Akabinde zamanı uygun olduğunda belleticilik görevini yerine getirdiğinde bu görevine ait ek ders görevini ve ders dışı eğitim faaliyeti görevi olması halinde de bu görevine ait ek ders ücretlerini ekstra alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 19. maddesindeki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile Öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümleri uyarınca da öğretmenler ekstra olarak hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ek ders ücreti alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, merkezi sınavlardaki görevine binaen ayrıca sınav ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 16. maddesindeki; "(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 İnci maddesinde Öngörülen Cumhurbaşkanı Kararının 01/01/2022 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır." hükümleri uyarınca da öğretmenler kurs görevinin olduğu gün dışında ders sınav görevine binaen sınav ücretini extra alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, ders sınav görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders Sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlerince,

6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü" başlıklı 4. maddesindeki; "(1)2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz." hükümlerince,

6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Yabancı dil dersi yazalı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri" başlıklı 17. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 ncı maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerince sınav görevlerine bağlı olarak öğretmenlere ek ders ücretleri ekstra ödenecektir.

Ayrıca MEB tarafından madde madde açıklanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yer alan haklarını da kullanabileceklerdir.

Ahmet KANDEMİR