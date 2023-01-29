130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Siyasette Adaylık Polemiği
Siyasette Adaylık Polemiği
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Ana sayfaHaberler Yaşam

130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı

Malatya'da karla mücadele ekipleri, kapanan 130 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 19:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 19:22
Yazdır
130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle 130 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 450 araç ve 900 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, buzlanmaya karşı temizlenen yollarda tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'
'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Türkiye genelinde 'Su Verimliliği Seferberliği' başlıyor
Türkiye genelinde 'Su Verimliliği Seferberliği' başlıyor
Türk Kızılayın kan stokları 'kritik' seviyede
Türk Kızılayın kan stokları 'kritik' seviyede

Bu Habere Tepkiniz

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emeklilik derecesine esas derece ve kademenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin önünde olması, emekli maaşı hesaplamasını etkiler ve memur için en yüksek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan intibakı ve/veya kadro derecesi esas alınır.
5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Anayasa Mahkemesi subaylara verilen kınama cezalarına iptal davası açılmayacağını öngören Kanun hükmünü iptal etti
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Türkiye'ye kar müjdesi