Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'da da hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 19:42, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 19:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.12'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 18,35 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sarsıntı, Hatay'da da hissedildi. Depremin hissedildiği illerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-29
Saat:19:12:39 TSİ
Enlem:35.884 N
Boylam:35.784 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/4gdQLBdSoJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi