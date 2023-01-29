MHK'nın yeni başkanı Lale Orta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Siyasette Adaylık Polemiği
Siyasette Adaylık Polemiği
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Ana sayfaHaberler Spor

MHK'nın yeni başkanı Lale Orta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 20:02, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 20:05
Yazdır
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK'nın yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

KURULUN DİĞER ÜYELERİ

Orta'nın başkanlığındaki MHK'nin diğer üyeleri ise şöyle:

Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır.

LALE ORTA KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'da doğdu. Bir süre Vefa Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübü olan Dostlukspor Kız Futbol Kulübü'nde futbola başladı.

Dostluk Spor'da 1976-1989 yılları arasında futbol oynadı. Kulüpte kalecilik ve kaptanlık yaptı. Yükseköğrenimini 1986 yılında Marmara Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde tamamladı.

1985 yılında antrenörlük kurslarına devam etti, kursu birincilikle bitirerek Türkiye'deki ilk futbol antrenörü kadın oldu. Antrenörlük eğitimi sırasında futbol hakemliği eğitimi aldı. Futbol hakemliği kariyerine erkek liglerinde devam etti. İlk olarak Eyüp stadında bir maç yönetti.

Türkiye profesyonel 1., 2. ve 3. liginde futbol maçı yöneten ilk kadın hakem oldu. Birinci lig seviyesinde yardımcı olarak yönettiği ilk maç, 20 Mayıs 1990 günü oynanan Galatasaray-Sarıyer maçı idi. Hakem olarak ilk Süper Lig maçı ise 1999 yılında oynanan Sakaryaspor - Ankaragücüspor maçı idi.

Marmara Üniversitesi'nin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nun, spor yönetimi yüksek lisans programında eğitimine devam eden Orta, "Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü" konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini 1993'te tamamladı.

1995 yılında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 27 ülkeden seçilmiş 54 kadın hakem arasına girerek dünyadaki ilk FIFA kokartlı kadın hakemlerden birisi oldu. Hakemliği bırakana kadar 60 uluslararası maç yönetti.

2000 yılında "Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım" başlıklı tezi ile doktor unvanı aldı ve böylece Türkiye'de futbol hakkında doktora tezi yazan ilk akademisyen kadın oldu.

Akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (1998-2003) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğretim üyesi (2003-2009) olarak devam etti. 2009'da Okan Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Bölümü başkanlığını üstlendi. 2020 yılında profesör unvanını aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)'nde, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde, TFF Merkez Hakem Kurulu'nda çeşitli görevler yaptı. UEFA'da Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009) ile UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kadınların spora katılması konusunda öncü rol üstlenen kişi ve kurumlara verilen "Kadın ve Spor 2002 -Avrupa Kıtası Büyük Ödülü"'ne değer görüldü. 2003 yılında, UEFA tarafından Avrupa kıtasındaki en iyi 17 hakemden biri olarak seçildi. 21 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Postdam kentinde Almanya (Djugarden) ve İsveç (Alvsjö) takımları arasında oynanan UEFA Kupası Kadınlar Final Maçı'nı yönetti. İsmi, Küçükçekmece Stadı'nda hakem odasına verilmiştir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Tahkim Kurulu'ndan Rosier kararı
Tahkim Kurulu'ndan Rosier kararı
Fenerbahçe 3 eksikle Kasımpaşa karşısında
Fenerbahçe 3 eksikle Kasımpaşa karşısında
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor
Galatasaray'ın rekor gecesi
Galatasaray'ın rekor gecesi
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emeklilik derecesine esas derece ve kademenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin önünde olması, emekli maaşı hesaplamasını etkiler ve memur için en yüksek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan intibakı ve/veya kadro derecesi esas alınır.
5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Anayasa Mahkemesi subaylara verilen kınama cezalarına iptal davası açılmayacağını öngören Kanun hükmünü iptal etti
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Türkiye'ye kar müjdesi