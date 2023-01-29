Tahkim Kurulu'ndan Rosier kararı
Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Valentin Rosier'in 2 maçlık cezası 1 maça indirildi. Rosier, Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın son anlarında doğrudan kırmızı kartla atılmıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 20:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 20:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre PFDK'nin verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, siyah-beyazlı futbolcunun cezasının 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.
Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın son anlarında doğrudan kırmızı kartla atılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız