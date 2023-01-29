Tokat'ta ağılda yangın: 100 keçi telef oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 21:09, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 21:19
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Üzümlü köyü Yaylacı mevkiinde Ali Kökçü'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, ağıldaki 100 keçi telef oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız