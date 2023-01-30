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30 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

30 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 00:01, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 00:02
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30 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı kapsamında, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile ayrı ayrı görüşecek.

(Cezayir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tübitak Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Açılışı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne, Emlak Konut asansör fabrikası açılışına katılacak, MPG makine fabrikası ile sekizli vinç fabrikasını ziyaret edecek.

(Konya/10.00-15.30)

2- Altılı masayı oluşturan partilerin genel başkanları, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtılacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım Töreni" ile "EKA Asansör Açılış Töreni"ne katılacak.

(Konya/10.00/13.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane İstasyonu'ndan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na metro ile yolculuk yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye- KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı Protokol imza törenine katılarak ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa/16.30)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan'da Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, şehitlikleri ve Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılış programına katılacak.

(Antalya/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenecek Diplomat Akademi Kampı'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.45)

2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası, Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK maçıyla tamamlanacak.

(Samsun/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla sona erecek.

(Ankara/15.00)

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