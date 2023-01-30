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Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?

Yenişafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bu günkü yazısında; Ocak sonrasında memurların, askerlerin, Bağ-Kur'luların ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğreneceklerini anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 07:11, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 07:24
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Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?

Ahmet ÜNLÜ'nün bu günkü yazısı;

Bu yazımızda Ocak sonrasında memurların, askerlerin, Bağ-Kur'luların ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğreneceklerini anlatmaya çalışacağız. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında birçok okuyucu ne kadar emekli maaşı alacağını merak etmektedir. Zira bu tür bilgileri öğrenmek için ücret ödeyen birçok kişi bulunmaktadır.

Memurlar, askerler, işçiler ve Bağ-Kur'lular ne zaman emekli olacağını nasıl öğrenebilirler?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri ilgili bölümlere girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedirler. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Aynı şekilde SSK'lı işçiler de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman... adresine girerek istenen bilgileri yazmaları halinde öğrenebilirler.

Ayrıca, Bağ-Kur'a tabi olanlar da ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTAR... adresine girerek istenen bilgileri boş kutucuklara yazarak öğrenebilirler.

Memurlar ve askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğrenecekler?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda görülen kutucuklara yazmak yeterli olacaktır. Ayrıca https://www.memurlar.net/hesap... adresinden ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz bilgileri yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Asker emeklileri ise https://www.memurlar.net/hesap... adresinden emekli maaş ve ikramiyesini öğrenilebilirler.
Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Yani her memur derece ve kademesi ile hizmet yılını kutucuklara yazabilir.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.
Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 3600, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık : 12.638,59 TL, Toplam İkramiye ise: 455.718,59 TL olarak hesaplanacaktır.

Örnek : Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesini hesaplayalım.
Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2.800, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık: 10.293.22 TL, Toplam İkramiye ise: 371.150 TL olarak hesaplanacaktır.

Görüleceği üzere 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında Şube Müdürü memurdan 84.568,59 TL daha fazla ikramiye alacaktır. Daha önce aynı ikramiye tutarını almaktaydılar.

Buna göre yukarıdaki örnek bağlamında şube müdürlerinin ek göstergesi 15.01.2023 tarihinden itibaren 3600 olduğu için Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef ile Şube Müdürü emekli maaşı arasındaki maaş farkı 2.345,37 TL, ikramiye farkı ise 84.568,59 TL olmuştur.

SSK'lılar emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan http://e.sgk.gov.tr/wps/portal... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. İşçilerin emekli olduklarında alacakları ödemeye ikramiye yerine kıdem tazminatı denilmektedir. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda (emeklilikte bunlardan birisidir), çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bağ-Kur'lular emekli maaşını nasıl öğrenecekler?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/WS_EMEK... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen adreslerdeki veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise karşınıza size ait bilgiler ve hesapla butonu çıkacaktır. Yapmanız gereken ise sadece hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı ve ek ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

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