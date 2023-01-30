Dolandırıcıların son kurbanı fizik profesörü!

İstanbul'da bir üniversitesinin Fizik Bölümü öğretim görevlisi olan 79 yaşındaki Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan dolandırıcı, Hortaçsu'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

TELE-DOLANDIRICI KURBANI

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu.

Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ operasyonu kapsamında bu hesapları kullanan şahıslara suçüstü yapacaklarını söyleyen tele-dolandırıcılar, paraları toplayacakları IBAN bilgilerini söyleyerek doktordan hesaplardaki paraları transfer etmesini söyledi.

Özel bir bankadaki 52 bin lira parayı söz konusu IBAN'a gönderen doktor, diğer bankadaki paraları transfer etmek istediği sırada dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan Mahmut Önder Hortaçsu'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hocanın arayı transfer ettiği hesabın sahibi tespit edildi.

DAVA AÇILDI

31 yaşındaki Umut T.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. Arkadaşının kendisini arayarak hesabında icra olduğu için başka bir hesaba ihtiyacı olduğunu, gelecek parayı çekip kendisine vermesini istediğini söylediğini ve arkadaşının isteğini kırmadığını söyleyen Umut T., suçlamaları kabul etmedi.

Suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren genç hakkında, ''Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Dilek YAMAN DEMİR