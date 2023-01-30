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Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok

Üretim sorunlarını büyük ölçüde aşan otomotivciler, bu kez de lojistiğe takıldı. Avrupa'da üretilen otomobiller, TIR şoförü bulunamadığı için fabrikalardan çıkarılamıyor. Opel gibi birçok marka talebin güçlü olduğu Türkiye'de satış hedeflerini tutturmak için ek maliyete katlanıp alternatif yollardan araçları getirmeye çalışıyor.

Haber Giriş : 30 Ocak 2023 09:25, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 09:29
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Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok

Otomotiv sektöründe pandemiyle birlikte başlayan çip krizi birçok marka için ana gündem olmaktan çıktı. Hatta Opel gibi bazı markalarda bu sorun neredeyse tamamen ortadan kalktı. Ancak üretim kaynaklı sıkıntıları aşan otomotivciler, bu kez de lojistik engeller nedeniyle biriken talebi karşılamakta büyük güçlük yaşıyor.

Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre; Uzakdoğu'dan getirilen otomobiller için gemilerde yer sorunu yaşanırken, Avrupa'da üretilen araçlar ise yeterli sayıda TIR şoförü bulunamadığı için fabrikalardan zamanında çıkarılamıyor. Türkiye'deki talebin güçlü olması nedeniyle markalar ek maliyetlere katlanıp araçları farklı yollardan getirme savaşı veriyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Çip krizi gündemimizden çıktı. 2023'te en çok lojistik toplantısı yapıyoruz" dedi.

Yeni Astra GSe ve yeni Grandland GSe'nin İspanya'da düzenlenen global lansmanında sorularımızı yanıtlayan Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, markanın agresif büyüme hedeflerini açıklarken, bu hedeflere ulaşma noktasında en büyük riskin lojistik tarafında yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi. Geçen yıl satışlarını yüzde 42 artırarak 36.7 bin araç satan Opel Türkiye ekibi, bu yıl 52 bin adetlik satış hedefi koydu. Bu hedefe ulaşmak için Almanya'daki merkezden de tedarik konusunda tam destek alındı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a gelen Opel CEO'su Florian Huettl, Türkiye'yi üçüncü ana pazar olarak konumlandırdıklarını açıklamış, tedarik konusunda da tam destek sözü vermişti. Türkiye artık global ürün toplantılarına da katılıyor. Emre Özocak, Türkiye'de talebin güçlü olduğunu, satış konusunda bir endişeleri olmadığını bu nedenle bütün odaklarının lojistik sorunlarını aşmak olduğunu söyledi.

Opel Türkiye, araçlarını ağırlıklı olarak Gecfo Lojistik ile Türkiye'ye getiriyor. Ancak TIR şoförü sıkıntısı yaşandığı için araçlar istenilen zamanda fabrikadan alınamıyor. Özocak, üretilen araçların limanlara indirilemediği için fabrikanın otoparklarının dolduğunu, banttan yeni inen araçlara da yer kalmadığını söyledi. Özocak, CEO Huettl'in 'Gerekirse ek maliyete katlanın ama gelin araçlarınızı alın' dediğini aktardı. Çünkü fabrikalarda yığılan araçlar, üretimi de etkilemeye başlamış. Emre Özocak, araçları Türkiye'ye getirmek için alternatif çözümlere odaklandıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Kontrat lojistiği yaptığımız lojistik firması dışında ek maliyete katlanarak spot nakliye piyasasına yöneldik. Kendimiz TIR bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca demiryolu alternatifini kullanıyoruz. Aslında gemilerimiz de var, gemi planlarını da yakın takibe almış durumdayız ama Avrupa'da karasal lojistik problemi var. Ürünler çıkıyor, fabrikada yığılıyor ya da limanlar dolu. Limandaki ürünü gemiye yükleseniz bile karşıdaki ülke İtalya. Ürün indireceksiniz, limanlar dolu. Bazı durumlarda araçları farklı limanlara yönlendirdiğimiz de oluyor."

Çin, rekor araç taşıyıcı siparişi verdi

Uzakdoğu'dan gelen araçlarda da gemilerde yer sorunu yaşanıyor. MG gibi bazı markalar, daha fazla navlun ödeyerek araçları konteyner gemisiyle getirmeye başlamıştı. Lojistik, markalar arasında yeni rekabet kozu olmuş görünüyor. Clarksons Research'in raporuna göre, Çin geçen yıl ülkedeki tersanelere yaklaşık 58 yeni araç taşıyıcı gemi siparişi verdi. Bu sayı, Çin'in mevcut filosunun tamamından daha fazla. Çin, bu yatırımlarla elektrikli araçlarla büyüyen otomobil ihracatında maliyetleri kontrol etmeyi ve daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Araba taşıyıcı gemilerde uzun yıllardır Japonya'nın hakimiyeti vardı. Çin bu dezavantajı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Diğer yandan Çin Türkiye Başkonsolosluğu Sözcüsü, sosyal medya hesabından 4 bin araçlık bir geminin Şangay'dan yola çıktığını gösteren bir görüntü yayınladı. Bu araçların bir kısmı Türkiye'deki Derince Limanı'na bir kısmı ise İtalya'ya gidecek. Araçların kaçının Türkiye'ye geleceği konusunda görüştüğümüz konsolosluk ve liman yetkilileri henüz net rakam veremeyeceklerini söyledi.

"Lojistik engeli aşarsak, Opel'in 3'üncü pazarı oluruz"

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Türkiye'nin Opel dünyasında en fazla satış yapılan 5. pazar olduğunu ifade belirterek, hedeflerinin bu yıl Fransa ve İtalya'yı geçerek 3. sıraya yükselmek olduğunu söyledi. 2023'te yüzde 40 büyüme ile 52 bin adetlik satış hedefleri olduğunu belirten Özocak, "Lojistik engellere takılmazsak Almanya ve İngiltere'den sonra en çok satış yapılan Opel ülkesi olacağımıza inanıyoruz" dedi. Özocak, bu hedefi Avrupa'da resesyon nedeniyle satışların Türkiye kadar güçlü olmayacağı öngörüsü ile yaptıklarını söyledi.

"Ocak rekora koşuyor, şubat daha iyi olacak"

Otomotiv pazarına yönelik değerlendirme yapan Emre Özocak, "Ocak ayında satışlar çok hareketli. Geçen yılın aynı ayına göre hacimler üç kat arttı. 3 bin adet satışla kapatırız" dedi. Bu ay 50 bin adete yakın satış öngörülüyor. 2011'den bu yana en yüksek ocak satışı olacağı anlamına geliyor. Ocak 2022'de yaklaşık 38 bin adetlik otomobil ve hafi f ticari araç satışı gerçekleşmişti. Özocak, "Şubat ayında ise daha çok araç piyasaya gireceği için satışların daha yüksek olacağını öngörüyoruz. 5 bin araç getirip satma hedefimiz var" dedi. Özocak, yılsonunda toplam pazarın 800 bin adete ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Elektriklide hedef ilk 5

Yeni Astra GSe ve Grandland GSe'ni global lansmanını yapan Opel, plug in hibrit olan bu araçları yüksek vergilerden dolayı Türkiye'ye getirmeyecek. Ancak tam elektrikli modellerde Türkiye önemli bir pazar olacak. Emre Özocak, bu yıl 25-30 bin adet olmasını bekledikleri Türkiye elektrikli araç pazarında ilk 5 marka arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Özocak, 5 bin adete kadar elektrikli araç getirmek istediklerini söyledi. Elektrikli Corsa ve Mokka modellerini geçen yıl pazara sunan marka bu yılın ikinci yarısında da elektrikli Astra'yı pazara sunacak.

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