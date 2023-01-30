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Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.'ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 09:38, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 09:40
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Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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